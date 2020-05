Ignacio Gutiérrez sobre el Festival de Viña 2021: "Quizás podrían posponerlo"

El animador de «Buenos días a todos», tiene dudas de que la edición 2021 del evento estival se vaya a llevar a cabo debido a la pandemia del Covid-19.

Casi todos los años, a mitad del mismo se comienzan a confirmar artistas para el Festival de Viña, pero debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo esto se ve complejo.

Así lo cree Ignacio Gutiérrez, animador de «Buenos días a todos», quien tiene dudas de que la edición 2021 del evento estival se vaya a llevar a cabo.

"No es que tenga una información, es una impresión, es que los Festivales de este verano, todos los festivales de este verano se podrían postergar para el próximo año, para el 2022", dijo el periodista en diálogo con Nataly Chilet en el programa «Al otro lado».

"Confirmar artistas en agosto o septiembre es impensado", agregó Gutiérrez ya que la concentración debe estar "salvar vidas y no estar preocupados en la mitad del tiempo de ver qué artista traemos", consigna Glamorama.

El comunicador defendió que este año se realizara el festival, en medio de la crisis político social que atravesaba Chile, pero este contexto es muy diferente, "cuando estamos hablando de vidas, yo creo que es distinto", aseguró.

"El tema del próximo Festival de Viña tiene que ver con una cosa logística. Yo no sé si un artista va a tener que en febrero hacer cuarentena cuando entre a Chile. No sabemos qué va a pasar", complementó.

Luego apuntó que seguramente es muy pronto para pensar en suspender el evento, pero "podrían posponerlo, porque todos los eventos masivos van a empezar a ser pospuestos. Y los festivales, lógicamente, uno al lado del otro, no sé si sea factible vender silla por medio. Hay cosas logísticas y de reinventarnos", dijo.

Finalmente, no descartó en el futuro animar el principal festival de Chile, "sería mentir decir que no me interesa el Festival de Viña, porque todos los que estamos, o animamos matinales, o hemos estado en el horario prime, o volvamos al horario prime, nos interesa una tribuna como el Festival de Viña", cerró.

PURANOTICIA