Ignacio Gutiérrez reveló por qué decidió volver a animar el matinal de TVN

El periodista que estuvo alejado del canal estatal cerca de dos meses, volverá a conducir «Buenos días a todos» este martes 24.

La semana pasada se confirmó que Ignacio Gutiérrez regresaría a conducir el «Buenos días a todos» luego de estar alejado cerca de dos meses del canal estatal.

El periodista dejó TVN para abocarse a proyectos personales y a su productora Northfield con la cual llegó a conducir el programa «Con cariño» de TV+.

Respecto a su decisión de dejar la señal se refirió a BioBioChile donde sostuvo que "en septiembre conversé con la gerencia que estaba a cargo, decidí no renovar el contrato que tenía hasta fin de año, porque había una temática que no me parecía tan atractiva".

Luego agregó que, "yo siempre he estado abocado a programas sociales, de hecho, los programas que hacemos con la productora tienen eso. También estoy a punto de lanzar la fundación que tiene que ver con educación para jóvenes y profesores, entonces decidí que esa era mi mirada de vida", aseguró.

Tras esto, reconoció porqué aceptó volver al matinal, y se trata del cambio de línea editorial que tendrá el espacio, "es un matinal que escucha a la ciudadanía, donde todos tienen cabida, donde todos los puntos de vistas se escuchan. Eso me pareció un proyecto muy atractivo, distinto al que se había hecho antes", dijo.

"Hablar de los temas que nos importan a todos es muy importante para un matinal, que son programas que tienen una alta sintonía. Hoy la gente que ve los matinales quiere informarse también y lo importante es poder matizar", agregó.

Respecto al programa que actualmente conduce el ex «SQP» anunció que seguirá haciéndolo,

Nacho Gutiérrez conduce Con Cariño, que va de lunes a viernes, de 21.00 a 23:00. Y seguirá con el espacio, "no me voy a restar ni del trabajo que hago en la fundación, ni los programas que hago en la productora, porque por lo demás me ha permitido dar trabajo", cerró.

PURANOTICIA