Ignacia Michelson revela con potente mensaje compleja condición que la afecta desde niña

"Uno se tiene querer así mismo con sus defectos", publicó la chica reality en un video en TikTok donde cuenta que sufre de alopecia.

Ignacia Michelson generlamente comparte hace noticia al compartir con sus seguidores destapadas postales a través de redes sociales.

Pero esta vez lo hace por algo totalmente distinto, la ex chica reality utilizó su cuenta de TikTok para mostrar las consecuencias de la alopecia con la que lidia desde que era pequeña.

"He decidido de nuevo decirles que yo sufro de alopecia para que muchas niñas, mujeres y hombres que sufren alopecia que se sienta mal con esto no es ningún problema, uno se tiene querer así mismo con sus defectos", confesó.

Mostrando las partes en la que no tiene cabello, la joven continuó con su potente mensaje de autoestima.

"Acá está mi alopecia. me ha crecido un poco más de pelo, no les voy a mentir. No se preocupen, esto nos hace ser especiales", agregó en el video.

REVISA ACÁ EL MOMENTO:

@nacha_acashore Hoy decidí enseñarles mi alopecia y con esto quiero dejar que no importa qué defecto tengas, eso es lo que te hace ser perfecto ❤️ %%parati %%fyp ♬ sonido original - nacha_mtvacashore

PURANOTICIA