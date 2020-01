Ignacia Michelson internacionaliza su carrera y será parte de exitoso reality de MTV

La ex integrante de «Resistiré» de Mega viajará el próximo martes a México para comenzar las grabaciones.

Una de las participantes que más llamó la atención por su extrovertida personalidad dentro del extinto reality de Mega, «Resistiré» y también luego del final de este fue Ignacia Michelson.

Y debido a esto es que desde MTV pusieron los ojos en la modelo y la ficharon para ser parte de la séptima temporada del reality «Acapulco Shore», que se transmite desde 2014.

Y de la nueva experiencia que vivirá en suelo mexicano se refirió en entrevista con La Cuarta, donde señaló que, "estoy feliz, tomé la noticia de la mejor manera. Es algo que tenía en la mente desde que hice el primer programa, sabía que me iban a llamar a Acapulco por mi personalidad, mi locura, por mi forma de ser. Además, me gusta mucho el ambiente que hay en el reality", comenzó diciendo.

Ignacia reveló que entró al programa azteca a través de un casting, "si bien mi amiga Manelyk me recomendó, igual tuve que hacer la selección por videollamada".

Luego dejó en claro que no se reencontrará con Sargento Rap, su ex, ya que "como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar". Además, contó que será la primera mujer no mexicana en ingresar al programa.

Finalmente, la modelo viajará el próximo martes 4 de febrero a México para comenzar a grabar los capítulos el sábado 8 del mismo mes.

