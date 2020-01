Históricos del Festival de Viña se negaron a participar en evento que reemplazará a la Gala

El nuevo evento pretende contar con la presencia de personas que hayan dejado huella en los 61 años del certamen.

Este jueves, la producción del Festival de Viña anunció que finalmente no se realizará la tradicional Gala del evento, sino que esta se reemplazará con un programa especial en el interior del casino Enjoy.

Además, se indicó que el nuevo evento contaría con la presencia de cuatro anfitriones de TVN y Canal 13, señales organizadoras y con pocos invitados, enfocados en personalidades que tengan alguna relación histórica con el certamen y que han marcado hitos en los 61 años de éste.

Por este motivo es que se pensó que uno de los invitados sería el ex animador del evento durante 29 años, Antonio Vodanovic.

Y según dio a conocer La Tercera, el comunicador fue invitado al espacio, pero declinó y decidió no asistir, "la verdad es que estoy en otra", aseguró.

"Me invitaron y la verdad es que estoy en este momento absolutamente ajeno, aunque sigo pensando que el Festival es sumamente importante para Chile, para Viña del Mar y para el mundo artístico", agregó.

Antonio explicó que su rechazo se debe a que, "hace muchos años que ya me despedí de la Quinta Vergara, ese recuerdo es súper emotivo".

Pero no solamente Vodanovic habría dicho que no al evento que reemplazará a la Gala, sino que también Myriam Hernández quien también animó el festival entre 2003 y 2006 y Horacio Saavedra, por muchos años director de orquesta del certamen quien dijo, "no estoy ni ahí, pero se puede conversar".

"Todo depende, todo esto es conversable, pero yo terminé en Viña hace diez años y para mí es una cosa superada, demasiado superada, y esto de volver atrás y hacer recuerdos y show a pito de nada... Habría que ver de qué se trata, qué es y quién más va a ir, porque si no, no tendría objeto", agregó el músico.

