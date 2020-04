Históricos de «Primer Plano» dejaron la puerta abierta al regreso del programa

Los comunicadores no descartaron revivir el extinto espacio de farándula de Chilevisión tras una conversación online en el programa vía Instagram del fotógrafo.

Jordi Castell tuvo un reencuentro online con su ex compañera en «Primer Plano» Francisca García-Huidobro en la que recordaron cuando trabajaron juntos en la farándula.

En la conversación en el espacio conducido vía Instagram por el fotógrafo, un usuario les escribió que hicieran algo para que "vuelva la farándula" al país, ya que tras el fin de «Primer Plano» y de «Intrusos» el único que queda al aire en este formato es «Me late» de TV +.

Bajo ese contexto, la comunicadora hizo una relación con lo que pasa en Argentina donde aseguró que allá la farándula se vincula a todo, al mundo político incluso, pero esto no ocurre acá.

"En Chile pareciera ser que está solamente ligada al espectáculo, pero en realidad está relacionada a todos los ámbitos de la vida", luego agregó que es cosa de tiempo que estos espacios vuelvan a la televisión chilena.

Tras esto, otro seguidor les pidió que revivieran el extinto programa de Chilevisión a través de un podcast transmitido por Spotify, algo que los comunicadores no descartaron.

"No es mala idea", respondió Fran, revelando una antigua idea que plantéo a Jordi e Ignacio Gutiérrez pero que finalmente no llevó a buen puerto.

"Una vez yo te senté a ti y a Nacho y les dije: 'No nos quedan muchos años, hagamos un café concert que se llame Nana Camon', porque no podíamos ponerle Primer Plano" soltó, para luego agregar que "ustedes nunca me pescaron".

La animadora de Canal 13 argumentó que el proyecto no prosperó debido a la alta carga laboral que les hizo imposible compatibilizar sus horarios.

Pero a Jordi le gustó la idea del seguidor y dijo, "¿Y si lo hacemos ahora? ¿Por qué no?", consultó el fotógrado, poniendo como ejemplo el regreso de la teleserie «Adrenalina» a través de una obra de teatro, y los café concert de Patricia Maldonado los que han sido un éxito.

