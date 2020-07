«Historias de cuarentena» se despidió con emotivo capítulo y gran éxito en sintonía

El último capítulo marcó la esperada declaración de amor entre el psicólogo Pablo (Francisco Melo) y la enfermera Lorena (Paola Volpato).

Tras casi tres meses al aire, este miércoles finalizó «Historias de cuarentena», teleserie grabada en forma remota y protagonizada por Franciso Melo, Paola Volpato, Fernando Godoy y Héctor Noguera, entre otros.

Y la ficción concluyó con un emotivo último capítulo donde se mostró las últimas sesiones que tuvo el psicólogo Pablo (Melo). La primera con su amigo Nicolás (Andrés Velasco) y la otra con Lorena (Volpato).

Luego de que Nicolás le hablara a Pablo sobre sus planes para cuando termine la cuarentena, el psicólogo evidenció que tenías ganas de ver a Lorena, por lo que su amigo lo instó a que llamara a la enfermera, algo que no quiso hacer, incluso no contestó un llamado de ella.

En ese momento Nicolás expresó una frase que estremeció al psicólogo. "Fuiste tú el que me habló de los vínculos personales y la terapia. Así que no te voy a cobrar esta consulta y te voy a hablar como amigo. Si a tu edad, viejo de mierda, me pongo así cuando me llama una mina, nervioso, créeme que no la dejaría pasar. Vive, hueón, vive".

Tras el mensaje, Pablo se decidió y llamó a Lorena, quien soprendió al profesional al leerle una lista con las cosas que desea hacer una vez que termine el confinamiento.

"Además de mamá y enfermera, me acordaré que soy mujer. Una mujer que se había olvidado de ver películas, reírse con sus amigas y bailar" y luego decidió revelar sus intenciones con Pablo.

"Hoy extraño tener un hombre a mi lado, un hombre que me guste para quererlo, para pelear a veces, para sentirme viva. La próxima vez que me sienta atraída por alguien, no inventaré excusas. La próxima vez que me sienta así, me voy a encargar de que lo sepa. Pablo, después de la pandemia, ¿te tomarías un café conmigo?", consultó, a lo que él respondió que sí.

"Por supuesto, todos los que quieras", dijo Pablo para luego decirle a Lorena que ella era la mejor y más linda enfermera UCI que había conocido en su vida.

Cabe señalar que el final de la teleserie tuvo un gran éxito en la sintonía, ya que según cifras recabadas por El Filtrador, entre las 23:53 y las 00:19 «Historias de Cuarentena» lideró promediando 11,0 puntos de rating.

PURANOTICIA