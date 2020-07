Hija de 'Don Ramón' compartió inédita imagen de «El Chavo del 8»: "Un verdadero tesoro"

Carmen Valdes publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece la mayoría del elenco principal de la emblemática serie.

La hija del recordado Ramón Valdés, quien interpretó a "Don Ramón" en «El Chavo del 8», compartió en redes sociales una inédita fotografía del elenco principal de la emblemática serie.

Carmen Valdés sorprendió a los seguidores de la producción mexicana tras publicar en su cuenta de Instagram una postal donde se ve a los actores cenando.

"Me fascina esta valiosa imagen! Es la única foto que yo he visto, donde están todos los del elenco principal del grupo! Me da mucha melancolía! Un verdadero tesoro del 77/78", escribió la hija de "Don Ramón".

Cabe señalar que la mujer constantemente publica imágenes de su padre y también del elenco de la serie que se emitió desde 1971 hasta 1980.

En una de las últimas imágenes que compartió, se puede ver al artista sosteniendo en sus brazos a Carmen, mientras sonríen mirando a la cámara.

PURANOTICIA