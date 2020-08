Hernán Calderón alzó la voz y negó acusaciones de abuso sexual

El abogado utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la acusación, respondiendo a mensajes que recibió su hija Kel en sus redes sociales.

Este martes, el Ministerio Público decretó la prisión preventiva para Hernán 'Nano' Calderón por el delito de parricidio frustrado en contra de su padre Hernán Calderón.

Pero también el profesional enfrenta una querella de parte de su nuera, Rebeca Naranjo, quien presentó una demanda por abuso sexual reiterado en su contra.

Y el abogado desmintió las acusaciones a través de redes sociales, donde respondió a algunos comentarios que recibió su hija Kel, quien publicó una imagen en donde le entregó todo su apoyo.

"Kel tu papá es un abusador", fue uno de los comentarios que recibió la abogada de parte de una seguidora, recibiendo una inesperada respuesta de Hernán Calderón.

"Eso no es cierto y quedará demostrado. Cuando llegue el momento espero una disculpa. Es una estrategia perversa de defensa de Hernán!", escribió.

Pero ese no fue el único comentario al que respondió el profesional, ya que también se refirió a lo que dijo otro seguidor de Kel. "Si eso dicen, eso igual es como un cahuín flaite. Que se pudran no me interesan", señaló el cibernauta.

A lo que Calderón insistió diciéndo. "Disculpa pero eso es una mentira! Una vil estrategia de defensa de Hernán. Cuando quede demostrado espero una disculpa", escribió.

