Hermano de Marité Matus dio detalles y aprobó la relación con Daniel Valenzuela

Felipe Matus dejó en claro que aún la relación no se formaliza, pero asegura que está feliz por su hermana.

Luego de semanas de rumores, Marité Matus y Daniel Valenzuela confirmaron el pasado viernes 24 su relación con románticas fotos desde Barcelona.

Y sobre esto se refirió el hermano de la ex esposa de Arturo Vidal, Felipe Matus, quien aseguró estar feliz del romance, pero dejó en claro que aún no se formaliza la relación.

"Son amigos, para qué te voy a decir otra cosa. Yo estoy feliz de que lo estén pasando la raja. Los conozco, se están conociendo y buena onda. Igual el flaco se está metiendo ahí, está jugueteando, pero bien si los dos están solteros", comenzó diciendo el joven a La Cuarta.

Luego dio detalles de cómo se conocieron, "a Daniel lo conozco de cuando empecé a cortar el pelo. Él venía para mi local y, desde ahí, se formó una buena onda, una amistad. En eventos y otras cosas conoció también a la flaca" (Marité)".

Finalmente, Felipe reveló que Daniel siempre le dijo que encontraba "súper linda" a su hermana. "Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani, yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda", cerró.

PURANOTICIA