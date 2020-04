Hermana de Jean Philippe Cretton barrió con Rocío Toscano tras denuncia por agresión

Dominique Cretton trató de "actriz de baja categoría" a Toscano luego de que la artista la denunciara por supuestas agresiones a su ex pareja.

Este miércoles, la actriz Rocío Toscano denunció a Dominique Cretton, hermana del animador de Chilevisión Jean Philippe.

La artista denució que su amigo Felipe, ex pareja de Dominique, fue víctima de supuestas agresiones y amenazas por la hermana del comunicador y que hasta ahora, luego del fin de la relación sigue acosándolo.

Y durante las últimas horas, Cretton se defendió con todo y desmintió los dichos de Toscano, indicando que ella fue la maltratada y que las heridas de Felipe, que fueron publicadas por la propia actriz, fueron en defensa propia.

"Qué triste tener que dar este comunicado teniendo familia y amigos involucrados. Nuevamente y por error volví a sufrir agresiones de mi pareja Felipe Andres Silva Grez, quien tiene ya una funa importante de la madre de su hija por ahorcamiento reiterado", comenzó diciendo Dominique.

Luego cargó contra Toscano, a quien calificó de "actriz de baja categoria y de mala reputación".

"Para zafarse ocupó a su amiga (Toscano) que sin escrúpulos utilizo fotos mías para denunciarme a mí por heridas frente a mis defensas a sus reiteradas golpizas", agregó en una publicación en Facebook.

"Volví a caer viendo como me destruyen en redes una amiga que ni siquiera lo conoce bien. Tuve que aguantar comentarios, repudios, por parte de mujeres apoyando a un hombre que escapa de sus abusos. No me callaré y lucharé porque este hombre no se vuelva a subir a un escenario ni volver a tocar a una mujer", afirmó Dominique.

