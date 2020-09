Hermana de Felipe Camiroaga lo recordó con emotivas postales a 9 años de su muerte

Este miércoles 2 de septiembre se cumplen nueve años del trágico accidente aéreo del avión CASA C-212, camino a la Isla Robinson Crusoe, en el Archipiélago Juan Fernández, en el que fallecieron 21 personas.

Entre los tripulantes se encontraba el querido animador y figura histórica de Televisión Nacional (TVN), Felipe Camiroaga.

En ese contexto, su hermana Soledad Camiroaga compartió en redes sociales varias imágenes y un extenso mensaje para recordarlo.

"Les comparto estas fotografías para recordar a un hombre que a mí me enseñó mucho a vivir en plenitud, en todos los aspectos de la vida y el amor", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

"Pienso que el Feli cultivó siempre la paz mental y su estilo de vida plena y sencilla. La muerte sigue siendo para mi una asignatura difícil, y su partida me sigue conmoviendo, fue tan imprevista", complementó.

"Pero los años también me han traído aceptación, él lo habría querido así. Alguien me dijo que todos estamos en una fila pero no sabemos en que orden. Estar preparados es vivir en paz y a tope", cerró Soledad.

Y la ex casa televisiva de Camiroaga también lo recordó al inicio del matinal «Buenos días a todos», espacio que condujo durante años. El encargado de esto fue su amigo Gonzalo Ramírez, quien le dedicó sentidas palabras.

"Hoy es un día especial, es un día importante para nosotros, pero especialmente para la familia, para los seres queridos de cada una de las 21 víctimas que partieron hace 9 años en este trágico accidente ocurrido en Juan Fernández".

"Nuestro estudio, el estudio 7, con el recuerdo del nombre de Felipe Camiroaga y por supuesto de la Carola Gatica, Silvia Slier, Roberto Bruce, Rodrigo Cabezón... siempre estarán marcados en nuestro corazón y en nuestra alma", agregó el periodista.

Finalmente, el conductor del matinal terminó sus palabras dedicando el programa a quienes perdieron la vida en el accidente.

"Hoy los recordamos con alegría, los mantenemos vivos junto a nosotros y dedicamos especialmente este programa a sus familias, los queremos mucho y los vamos a recordar, como siempre con nosotros", cerró.

