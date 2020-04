Héctor Noguera por «Historias de Cuarentena»: "Tú tienes que armar tu set y tu vestuario"

El destacado actor de 82 años se refirió a cómo ha sido desarrollar su trabajo grabando en casa con nuevas tecnologías.

El actor Héctor Noguera se refirió a como se ha adaptado al teletrabajo debido a la pandemia del Covid-19, y en especial por su labor en la teleserie «Historias de Cuarentena» de Mega.

En la nueva ficción, el experimentado artista interpreta a un malhumorado viudo, y sobre cómo ha sido la experiencia de grabar desde casa, señala que aún es "rudimentario" ya que todo ocurre en primer plano, pero que es un buen punto de partida, ya que "peor es no hacer nada".

El ex «Machos» señaló que se tomó de buena manera cuando lo llamaron para sumarse a la teleserie, "me sorprendió mucho cuando me llamaron. Cuando me explicaron el cómo sería, me pareció interesante", contó a Las Últimas Noticias.

También reveló que lo que más le ha costado en este nuevo formato de hacer teleseries vía remota ha sido, "entrar a Internet me cuesta más. No he tenido mucha oportunidad de usarlo. Al principio me complicaba con Zoom, ahora menos (...) soy un poco más lento para estas cosas. Me ha tocado grabar dos veces por semana y cada sesión ha sido de una hora. Me mandan el texto por correo, lo estudio y se hace un ensayo. No es muy distinto a lo que hacíamos antes", apuntó.

Por último, Héctor relató que como graba desde su casa, "tú tienes que armar tu set y tu vestuario, cosas que antes hacían otros. Es interesante hacerlo. Yo traslado algún mueble, pongo alguna luz para que sea distinto a mi casa. Estoy un poco de tramoya", dijo bromeando el actor de 82 años.

