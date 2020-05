‘Hardcorito’ publicó foto del recuerdo y le dedicó un emotivo mensaje a ‘Arenita’

Los ex integrantes de «Yingo» mantienen una buena relación, pero a distancia, ya que la joven vive actualmente en Europa.

El ya extinto programa «Yingo» dejó a varios personajes que son recordados hasta el día de hoy, como son Cristián Jara, conocido popularmente como "Hardcorito" y Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita".

Ya han pasado casi 13 años del debut programa juvenil por las pantallas de Chilevisión, pero algunos de sus integrantes mantienen una buena relación.

Así lo manifestó "Hardcorito" quien publicó una fotografía del recuerdo en la que aparece con Arenita, además de dedicarle un extenso y emotivo mensaje.

"Y así pasaron los años. Cuántos momentos, cuántas historias. Ni tú ni yo somos de escribir estas cosas, rata mayor, pero estoy contento de verte feliz, con esposo y en una gran nueva vida. Siempre quise verte feliz y que un buen hombre valorara la gran mujer que eres. Se nota cuando en tu camino te acompaña un gran hombre. Sigue luchando por tus sueños y siempre recuerda, Dios contigo (Siempre estás en mis oraciones, amiga)", escribió Cristián.

La publicación en Instagram fue respondida por Natalia, quien vive actualmente en Dinamarca, y que también le dedicó algunas palabras a su amigo.

"Awwww rata que linda sorpresa! Siempre he sabido que eres una buena persona y de las pocas reales que habían en el programa, siempre te mostraste igual en la pantalla como en la vida real".

"Gracias por brindarme una amistad verdadera en esos tiempos y por ayudarme en mis peores momentos (mi accidente), sé que tarde o temprano la vida te devolverá todo lo bueno que has entregado al prójimo. También te deseo felicidad de todo corazón, a veces la vida se ve como un camino cuesta arriba y difícil, pero de eso se trata la vida, al final pasar por todo eso te fortalece", agregó.

Finalmente "Arenita" escribió, "no me cabe duda todo lo que has crecido como persona todos estos año. Sé y tengo fe que también serás enormemente feliz".

