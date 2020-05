Guitarrista de Queen fue hospitalizado tras sufrir un insólito accidente doméstico

El británico Brian May se desgarró los músculos del trasero mientras hacía labores de jardinería en su casa y por el cual siente un "implacable dolor".

El legendario guitarrista de la banda Queen, Brian May, contó que fue hospitalizado provocando un gran susto en sus fanáticos.

A través de redes sociales, el músico británico publicó la noticia portando una mascarilla, por lo que muchos pensaron que había sido ingresado al recinto por algo relacionado al Covid-19, pero esto no fue así, "no, el virus aún no me contagió, gracias a Dios", aseguró Brian.

El también astrofísico fue hospitalizado tras un insólito accidente casero mientras hacía labores de jardinería.

"Además de estirarme demasiado y sufrir el acoso de demasiadas demandas... me las arreglé para romper mi 'Gluteus Maximus' (glúteo mayor) en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta. Entonces, de pronto me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he dañado realmente". comenzó diciendo.

"Al parecer hice un asombroso trabajo que no me dejó caminar ni dormir sin asistencia, debido al implacable dolor", agregó May de 72 años.

Debido a este accidente, aseguró que se tomará un descanso de las redes sociales para recuperarse completamente y pidió que no le enviaran mensajes de compasión, "por favor, por favor no me envíen compasión, sólo necesito un silencio curativo por un tiempo", cerró.

