Guionista de «Verdades Ocultas» confirmó que ya están escribiendo la próxima temporada

Sebastián Arrau, destacado guionista y director nacional repasó su amplio trabajo en teleseries chilenas en el podcast «Impacto en el rostro».

Su primera experiencia fue en la teleserie «Loca piel», pero no como escritor sino como actor, en la ficción de TVN hizo el rol de Antonio Blanco, un personaje que no le gustó interpretar.

"No lo pasé muy bien haciendo esta teleserie, la verdad el personaje no me gustó mucho, estaba muy incómodo. Hoy en día me da vergüenza ver escenas de esa teleserie porque se nota lo incómodo que estaba. Básicamente, no entendí al personaje, era malo y bueno al mismo tiempo. Era nada, como muchos personajes que se ven en teleseries (...) menos mal que «Loca piel» no la vio mucha gente", detalló.

Luego se refirió a «Cerro Alegre» que primero fue ofrecida a TVN pero finalmente fue emitida por Canal 13, dos años después de que fuera escrita.

Su teleserie preferida es «Tentación» emitida el 2005 por la pantalla del ex canal católico, pero que no tuvo buenos números de rating.

"El gran problema que tuvo esa teleserie fue el nombre. Y la campaña publicitaria que fue pésima, que no tenía nada que ver con la teleserie. Ese corazón y ese ambiente medio erótico, era pésimo. Creo que ese fue un grave error porque la teleserie estaba muy bien hecha, la factura buena, escenas bonitas, el elenco estaba bien", manifestó.

Finalmente se refirió a la exitosa «Verdades Ocultas» de Mega, donde forma parte del equipo de guionistas, asegurando que ya se encuentran escribiendo la próxima temporada.

"Ha sido súper entretenido. Estamos en la etapa de hacer la próxima temporada, yo aporto tirando ideas y hago sugerencias. Y todo esto es por una cosa práctica, los guionistas llevaban mucho tiempo sin tener vacaciones. Entonces, en un momento el canal les pidió otra temporada más y ellos exigieron vacaciones. Hubo un momento que, para que uno saliera, tenían que haber un reemplazo. Y ahí me propusieron y me he quedado. Me ha encantado porque el trabajo, es mucho más liviano que ser un jefe de guion, ya que me permite hacer esto y, además, desarrollar la idea de una serie", finalizó.

PURANOTICIA