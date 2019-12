Guarello tras discusión con Martín Cárcamo por críticas a matinal: "No hay mala onda"

El pasado lunes 16, el periodista se molestó luego de que en «Bienvenidos» ocuparan varios minutos hablando del "kaiser del perro muerto".

Este lunes, Juan Cristóbal Guarello estuvo invitado en el matinal «Bienvenidos» de Canal 13 donde protagonizó un polémico momento al criticar en vivo la pauta del programa.

Al periodista le molestó que se ocupara tanto tiempo en hablar sobre Fischer Heinz Thorsten, más conocido como el "Kaiser del perro muerto" quien el fin de semana volvió a ser detenido tras robar algunas especies y fue acusado de intentar quemar un recinto comercial en Temuco.

"(...) esto es algo que no merece ni un recuadrito en un diario, es lo que se llamaba en la escuela de Periodismo, 'chascarro'", fueron parte de las palabras de Guarello que provocaron la molestia de Martín Cárcamo, quien defendió al programa.

"Después de la clase de periodismo que nos has dado, me gustaría decirte dos cosas. Lo primero, que tú te acabas de incorporar al programa y llevamos dos horas hablando de otros temas; y segundo, quizá tú lo puedes evaluar como un chascarro pero lo que te quiero decir es que este hombre intentó quemar un mall...", dijo el rubio natural.

Y sobre esto, el profesional se refirió en diálogo a La Cuarta donde aseguró que "no hay mala onda" con Cárcamo.

"Lo que pasó fue lo mismo que se vio en televisión, no me sentí incómodo ni nada, luego me tuve que retirar, pero no fue por lo sucedido, por eso el tema quedó ahí. No hay mala onda con Martín ni nada", cerró.

