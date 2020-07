Gran polémica desató "broma" de José Miguel Viñuela a camarógrafo del matinal

El animador rápidamente salió al paso de las críticas, señalando que se encuentra profundamente arrepentido por el hecho.

Una lluvia de críticas le ha caído a José Miguel Viñuela, quien este jueves protagonizó una desubicada e incómoda broma hacia un camarógrafo del matinal «Mucho Gusto», de Mega.

El animador, con el afán de hacer una broma, le cortó el cabello en vivo a un camarógrafo del programa.

La estación televisiva publicó un comunicado, en el cual dejan claro que "no comparten las acciones realizadas" por el animador y que lamentan los hechos.

"Expresamos nuestras disculpas públicas a nuestro trabajador José Miranda y reafirmamos nuestra voluntad y compromiso para que un hecho de estas características no se vuelva a repetir", afirmó el canal.

Uno pensaba que este tipo de televisión estaba superada, que mal que no...



J.M. Viñuela -haciéndose el gracioso en #MuchoGustoMega- toma una tijera y le corta el pelo a un trabajador (camarógrafo) en vivo en medio de burlas. La cara del pobre tipo y presentes es de desconcierto: pic.twitter.com/6MCpHQ11C1 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 16, 2020

Tras el hecho, Viñuela se defendió argumentando que "en una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona".

"No medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en estas", señaló el animador.

Viñuela y sus disculpas 🙄 pic.twitter.com/RKyaH17hR9 — RodrigoSaavedra (@Ro_SaavedraM) July 16, 2020

