Ganadores de temporadas anteriores eligieron a sus favoritos para la final de «MasterChef»

Este domingo Canal 13 dará a conocer al gran ganador del programa estelar de cocina.

Este domingo se vivirá la gran final de «MasterChef Celebrity», instancia que definirán Natalia Duco, Rocío Marengo y César Campos.

La prueba ya se habría grabado, restando solo conocer al nombre del ganador de los 25 millones de pesos que fue escogido por Fernanda Fuentes, Cristopher Carpentier y Jorge Rausch.

Y tres de ganadores de las ediciones anteriores del espacio dieron sus pronósticos de cara al gran desenlace del programa estelar de Canal 13.

Alfonso Castro, ganador de la segunda temporada del programa reconoció que "de los tres, me encantaría que ganara la chica que lanza la bala, Natalia Duco", dijo en declaraciones a Página7.

"Ha ido de menos a más, es muy honesta con su cocina y se nota que ha estudiado", sostuvo, para luego agregar que "ella es bien disciplinada y como toda atleta es bien metódica en sus cosas".

Pero el ex garzón no descartó a la participante argentina. "También me gusta la Rocío Marengo porque es viva. Al principio no sabía de cocina, pero ahora lo hace súper bien. Entre ellas dos está la pelea", pronosticó Castro.

Camila Ruiz, ganadora del cuarto ciclo del espacio también piensa que ganará la deportista. "Ella se ha destacado por su trayectoria y por su constancia, yo creo que ella podría ser la favorita", dijo al citado medio.

"La Nati es creativa y arriesgada, es justo lo que se necesita para ser exitoso en la cocina y crear cosas nuevas. De verdad la admiro mucho, porque estando bajo la presión siempre se preocupa de buscar algo innovador y arriesgado", complementó.

La ganadora de la primera temporada, Daniela Castro, expresó que "por los capítulos que vi, estaría entre César y Natalia, sin restarle méritos a Rocio por su crecimiento", aseveró.

"Según mi experiencia en el programa, lo que vi en «MasterChef Celebrity» fue de súper nivel, sobre todo en el sentido que se notaba que eran aplicados y ponían en práctica lo que leían o estudiaban", cerró la cocinera.

