"Fuiste un ejemplo": Dolorosa pérdida familiar enluta la vida de Maura Rivera

La bailarína y ex participante del programa «Rojo» contó a través de redes sociales que perdió a su abuelo.

Una lamentable y triste noticia enluta la vida de Maura Rivera, luego de que uno de sus familiares más queridos falleciera en las últimas horas.

La bailarina contó que sufrió la muerte de su abuelo a quien le dedicó emotivas palabras, relatando a través de redes sociales lo que significó su figura en su vida.

"Gracias por cuidarme, enseñarme, guiarme y acompañarme toda mi vida abuelo, nunca dejare de agradecerte. Cumpliste un rol en mi vida demasiado importante, pese a que decidiste partir hoy el día de tu cumpleaños, aún me cuesta asimilar que no te veremos nunca más, los recuerdos que tengo son impagables e inolvidables", escribió la ex participante de «Rojo».

"Espero que nos sigas acompañando día a día desde el otro lado, fuiste un ejemplo en mi vida y no me cansaré de decirlo. gracias abuelo, gracias por tanto, hombre valiente, luchador, inteligente y sabio...feliz viaje y feliz cumpleaños al cielo", cerró.

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN DE MAURA:

