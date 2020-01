Fuerte polémica provocó escena íntima de la teleserie nocturna de Mega

Algunos seguidores de «100 días para enamorarse» criticaron una escena entre los protagonistas de la ficción, María Elena Swett y Diego Muñoz.

El nuevo capítulo de la teleserie nocturna de Mega «100 días para enamorarse» generó polémica entre sus seguidores debido a una escena entre María Elena Swett (Laura) y Diego Muñoz (Pedro).

Laura y Pedro están casados, pero por diversos problemas hicieron un pacto de separación temporal por 100 días, donde establecen una cláusula que no pueden tener intimidad entre ellos, algo que se rompió tras una despedida de soltera a la que acudió el personaje de Swett quien se embriagó.

Y la polémica surgió cuando Pedro llega a casa de Laura a contarle que será padre, momento en que ella comienza a besarlo y luego despiertan al otro día juntos, dando a entender que mantuvieron relaciones.

Esto provocó que surgieran críticas de los televidentes a través de redes sociales, quienes se quejaron de que Pedro se acostará con Laura estando ella bajo efectos del alcohol.

"Pedro se aprovecha de su ex en estado de ebriedad", "¿Es tan difícil entender lo que significa consentimiento?", "Basta de normalizar el sexo no consensuado", "Una imagen con una mujer que no tenía absoluta claridad para tomar una decisión, no corresponde, y además pidiéndole perdón al weon!! Basta de normalizar el sexo no consensuado dentro del matrimonio", fueron parte de las críticas que recibió el capítulo.

Pero otras personas señalaron que es ficción y no la vida real y celebraron la "recaída" de la pareja, diciendo que, "Esto sí que no me lo esperaba! Laura, por qué", "Hay Laura jajaja, me sentí identificada eres o no eres mi marido", "Shuuuuuu la Laura que la cago, hay quedaron los 100 días".

