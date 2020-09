"Fue todo un tema": Paz Bascuñán recordó accidente que sufrió en «Los Pincheira»

De igual forma, la destacada actriz catalogó a la ficción como la mejor de las que participó en el área dramática de TVN.

Paz Bascuñán sostuvo una conversación con el podcast «Impacto en el rostro» donde recordó el fuerte accidente que sufrió durante el rodaje de la exitosa teleserie «Los Pincheira» de TVN.

Esto ocurrió el año 2004, cuando la reconocida actriz cayó de su caballo y casi fue aplastada por el animal.

"Tuve un accidente que pudo haber sido muy desafortunado. Ricardo (Fernández) tenía una yegua que era muy inquieta , que se puso a saltar y él, al bajar, metió una de sus manos en las riendas de mi caballo, que estaba al lado, que también era un potro bien nervioso y cortó la rienda", explicó.

Luego, la ex protagonista de «Soltera otra vez» explicó que "el caballo se fue para atrás, conmigo arriba,y una vez que se va de espaldas me voy con él y veo cómo el caballo va a caer arriba mío y alcanzo a moverme hacia la izquierda. El caballo cae y yo me paro rápido", manifestó.

Debido a esto, Paz contó fue llevada al hospital ya que quedó traumatismo encéfalo cranéano. "Estuve un par de días en cama, fueron mis papás a verme. Fue todo un tema", recordó.

La artista reveló que su colega se sentía "pésimo" por lo que sucedió, por lo que lo tuvo que tranquilizar diciéndole que era complejo rodar junto a animales, según consigna Página7.

Pero este no fue lo único complicado para Bascuñán, ya que contó que estuvo a punto de caer a un río desde un puente. "Éramos súper lanzados. Estábamos enrtregados en cuerpo y alma", explicó.

Finalmente, Paz calificó a la producción como la mejor en la que formó parte del área dramática de TVN, "era realmente un sueño, una maravilla. Fue muy entretenido", afirmó.

"Estaban estos hermanos que eran justicieros y esta mujer metida ahí, que era ruda, que se revelaba, buscaba un espacio de validación. Fue una teleserie súper épica y estéticamente muy bien cuidada. Fue un placer estar en ese proyecto", cerró.

