Francisca Reyes, periodista de «Mucho Gusto», luce su embarazo de seis meses

La profesional está en la dulce espera de una pequeña a la que llamará Amalia.

Francisca Reyes, periodista de «Mucho Gusto» de Mega anunció en marzo de este año, a través de su cuenta de Instagram, su primer embarazo.

Sobre esto, comentó en aquella oportunidad que estaba preocupada por la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

"Poco pensaba que este proceso lo viviría en un contexto así de difícil, ¡pero estoy bien! Cuidándome y cuidando a mi bebé... Muchas mujeres en mi misma situación, me preguntan cómo me he sentido y no voy a mentir, he tenido angustia y a veces pena, por no vivir este momento de manera 'normal'".

Actualmente, la profesional tiene seis meses y medio de embarazo, de una niña a la que llamará Amalia.

Y en las últimas horas, la integrante del matinal publicó una imagen donde muestra su avanzado embarazo junto a su pareja.

"En una linda espera junto a ti! Pablo Ortíz", escribió Fran en su cuenta de Instagram

PURANOTICIA