Fran Undurraga sacó aplausos con potente reflexión en destapada fotografía

La modelo escribió un mensaje para vencer los estereotipos de belleza establecidos.

La modelo Francisca Undurraga se encuentra en México, páis al que llegó desde Perú luego de no poder tomar un vuelo de regreso a Chile debido al cierre de fronteras por la pandemia del Covid-19.

Pero a pesar de la distancia y del aislamiento preventivo, no ha perdido el contacto con sus más 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Y en las últimas horas, la joven compartió una destapada imagen en la que aparece con un bikini negro por el que fue alabada, pero aún más lo fue por su potente reflexión por una foto sin retoques.

"Con celulitis y todo! El que te quiera, te va a querer con todititas tus imperfecciones. Y sino que se vaya a la chingada!", escribió, generando varias reacciones.

Muchos de sus seguidores le aseguraron que la celulitis no se notaba y otros la aplaudieron por su mensaje con el cual busca eliminar los estereotipos de belleza.

"Fran, qué injusta. Qué nos queda al resto jajajaja, qué imperfecciones, eres fantástica", "Bien fran, adiós con los cánones y estereotipos" y "Honestamente no veo nada de celulitis y si fuera así, ¿qué importa?... Eres bella", fueron algunos de los comentarios que recibió la ex «Doble tentación» en una publicación que ya superó los 56 mil 'Me Gusta'.

