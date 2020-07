Fran Undurraga desafió la censura en atrevida imagen con "polera mojada"

"Haciéndome la sexy", escribió la ex integrante de «Resistiré». junto a la aplaudida imagen.

Francisca Undurraga ha sabido aprovechar el tiempo durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19, ya que habitualmente comparte material en sus redes sociales.

Y esta vez no fue la excepción, ya que la modelo enloqueció a sus seguidores con una sensual y osada fotografía con la que desafió la censura de Instagram.

Fran deleitó tras posar en una tina con su polera mojada. "Haciéndome la sexy con polera mojada! ojo, que difuminé cierta Área para que no digan que me gusta mostrar #lacuarentenametieneloca", escribió la joven en una postal que rápidamente superó los 84 mil 'Me gusta'.

"Maravillosa Fran! Si sos hermosa tenés que mostrar tus atributos...la q puede puede y la q no critica!", "Y si quieres mostrar...muestra!! Eso vuelve locas a las envidiosas", "Pancha, eres por esencia sensual con polera mojada, polera seca, con shorts, jeans la wea que te pongas te ves sensual", fueron algunos de los mensajes que recibió la ex integrante de «Resistiré».

PURANOTICIA