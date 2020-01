Fran Sfeir y J.P. Queraltó confirmaron que se convertirán en padres nuevamente

"Estamos inmensamente felices" aseguró la cantante y ex conductora de «3x3» de Canal 13.

Juan Pablo Queraltó y su esposa Francisca Sfeir confirmaron una noticia que empezó como rumor, los comunicadores serán padres por segunda oportnidad.

Y sobre esto, la ex conductora de «3x3» de Canal 13 aseguró que junto a Juan Pablo, "estamos inmensamente felices, me he sentido excelente, igual que con el embrazo de mi baby Amador. Lo que sí, es que me he sentido embarazada desde el día 1, es increíble la diferencia, me sentí como si tuviera 5 meses", partió diciendo a Página7.

Luego reveló que había imaginado tener más hijos y que por esto siente "una increíble felicidad cuando ha sido tan buscando y tan esperado y cuando el sueño uno se lo imagina y te das cuenta que de a poco se va haciendo realidad, el sueño de una familia linda, con los niños que corren por el jardín, esos sueños que parecen tan abstractos y de repente te das cuenta que están ahí y que eso es la vida, la felicidad, y que ahí tiene que estar todo el foco. Por eso nos sentimos tan bendecidos y cuidamos tanto el amor que tenemos con JP", agregó.

La noticia de la llegada del sucesor de Amador, primer hijo de la pareja nacido el 28 de abril del 2018, la supieron antes del grave y violento asalto que sufrió el ex «SQP», en una autopista de la capital en la cual sufrió una "encerrona" y fue apuntado con pistolas.

"Justamente por eso era aún más grande ese dolor, esa posibilidad de perder al hombre de nuestras vidas, se intensifica ese sufrimiento, esa injusticia cuando uno está viviendo un momento tan lindo, pero así es la vida, está lleno de contrastes".

Finalmente, a pesar del peligroso momento que vivió el periodista, Sfeir señalo que, "estamos agradecidos de todo y estamos empezando el año con toda la luz con esta noticia hermosa y por eso valoramos la vida... y de seguir cumpliendo nuestros sueños como familia", cerró.

PURANOTICIA