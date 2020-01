Fran García-Huidobro tras volver a la TV: "Este año tengo como meta cuidarme"

La actriz retomó su labor en la conducción de «Sigamos de largo» luego de estar 23 días internada y otros más por reposo.

Este lunes, Francisca García-Huidobro retomó la conducción de «Sigamos de largo» tras varias semanas alejada de la televisión debido a una insuficiencia renal aguda, que se complicó por una bacteria y que la mantuvo 23 días internada.

Sobre su estado de salud y sus proyectos para el 2020 se refirió en conversación con La Cuarta.

Sobre como se ha sentido de salud, la comunicadora aseguró que "bien, pero debo esperar hasta fin de mes el resultado de unos exámenes que van a determinar el tratamiento que debo seguir. De momento, estoy tranquila y confiando que todo va a salir bien", comenzó diciendo.

Luego agregó que cuando llegó a clínica Alemana "yo no me sentía mal, sólo tenía mucha fiebre, pero de dolor nada: hasta que llegué a la clínica y me dijeron que era el riñón y luego se metió una bacteria que atacó al resto de los órganos".

"Aún soy paciente de la clínica por lo que debo cuidarme mucho. Este año tengo como meta cuidarme, volver a hacer deporte, seguir trabajando y estar mucho con mi hijo", complementó.

Sobre el proceso de recuperación de su enfermedad, la profesional también se refirió en Las Últimas Noticias, donde aseguró que deberá ser operada.

"He tratado de dormir harto, alimentarme bien, porque tengo una anemia que no hemos terminado de evaluar y también tengo un cálculo en el riñón que está estancado y antes de que caiga hay que programar una operación (laparoscópica) para sacarlo".

En lo profesional, la actriz reveló que seguirá en «Sigamos de largo» junto a Sergio Lagos y Maly Jorquiera y además, como lo ha hecho en años anteriores, estará a cargo de un programa especial del Festival de Viña.

"De momento, estoy enfocada en «Sigamos de largo». En febrero, estoy considerada para animar el programa de lanzamiento del festival, además del programa satélite del mismo certamen, el mismo que he venido animando en los últimos años".

Finalmente, Fran confesó que gracias a su familia sigue con vida. "Si mi familia hubiera aguantado mi tozudez podría no estar viva, que me tengo que cuidar más, que no puedo hacer que mi familia, mi hijo, mis amigos y la gente que quiero pase más sustos. Tenía una cadena de gente llorándome, tengo que ser un poco más responsable"

PURANOTICIA