Fran García-Huidobro afirma que TVN no dejó participar a Chiqui Aguayo en Viña 2020

Lejos de molestarse, la comediante señaló que la "cambiaron" por Karen Doggenweiler en el programa satélite del evento estival.

En dos semanas más comienza una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, motivo por el cual los canales organizadores ultíman los detalles para la transmisión del evento.

Bajo ese contexto, es que los programas satélites ya definieron a sus animadores, por parte de Canal 13 estarán Francisca García-Huidobro y Raquel Argandoña, por el lado de TVN será Karen Doggenweiler y Gino Costa los presentes en «Échale la culpa a Viña».

Esto provocó la molestía de la conductora de «Sigamos de largo», Fran García-Huidobro, quien en el último capítulo del espacio estuvo invitada la comediante Chiqui Aguayo.

La actriz reveló que la panelista de «Buenos días a todos» no irá al programa satélite del Festival por decisión de TVN.

"Yo lo voy a decir ahora, y no me importa nada, no me importa la alianza. TVN no autorizó a Chiqui Aguayo a ir al satélite de Viña", lanzó.

Lejos de molestarse, Aguayo señaló que la "cambiaron" por Karen Doggenweiler y sostuvo que, "yo no tengo idea por qué, yo no conozco a los ejecutivos de TVN. O sea, sí los conozco, pero pienso que quizá me estaban cuidando porque yo volví un poco antes del posnatal, entonces dijeron 'no, nada que ver que vaya con Amal (su hija) a Viña'. Pienso que pensaron en mí", aseguró la humorista.

"Vas a ser una gran ausencia este año en el satélite", cerró Fran.

