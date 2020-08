Florinda Meza calificó como "una agresión hacia la gente" salida de «El Chavo del 8»

Tras no llegar a un acuerdo entre Televisa y la familia Gómez Fernández, ningún canal de televisión ni internet puede transmitir los programas de "Chespirito".

La empresa Televisa y la familia Gómez Fernández no lograran sellar un acuerdo y la emblemática serie «El Chavo del Ocho» y otros programas de "Chespirito" salieron de pantalla.

Según detalló el medio mexicano El Universal, ningún canal ni internet podrán transmitir los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, algo a lo que se refirió Florinda Meza, quien interpretara a "Doña Florinda" en la comedia azteca.

""¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito?. Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", comenzó diciendo la actriz en Twitter.

"Va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética", agregó.

"Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran", cerró.

Cabe señalar que «El Chavo del Ocho», «El Chapulín Colorado» y «Chespirito» llevaban 47 años transmitiéndose de manera ininterrumpida en todo el mundo.

