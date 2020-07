Flavia Medina revolucionó Instagram con osado bikinazo del recuerdo

La modelo argentina compartió una fotografía de cuando estuvo en Bali y por la que se llenó de aplausos

Flavia Medina es una habitual usuaria de redes sociales, ya que regularmente comparte con sus miles de seguidores fotos y videos.

Y en las últimas horas, la modelo argentina lo volvió a hacer con una destapada fotografía del recuerdo, en donde aparece con la mitad del cuerpo sumergido en una piscina.

"Tbt Bali", escribió la joven, acompañando la imagen que en su cuenta de Instagram se llenó de elogios por su trabajada figura.

"Muy hermosa", "Divina, preciosa, bella, me encantas", "Simplemente preciosa", "Una diosa", "Estupenda mi niña", "Que belleza eres", fueron algunos de los mensajes que recibió la ex chica reality que ya acumula por su postal más de 58.700 'Me gusta'.

MIRA ACÁ LA IMAGEN:

PURANOTICIA