Fijan fecha de estreno y revelan nombre de la secuela de «Venom»

Debido a la pandemia del Covid-19, los retrasos en los estrenos de las películas de Hollywood se siguen dando, y Sony tomó medidas al respecto con una de sus cintas más esperadas.

Se trata de la secuela de «Venom», producción protagonizada por el británico Tom Hardy que tenía previsto su estreno para octubre de este año, pero que por el coronavirus fue aplazado.

La nueva fecha fijada para el estreno es el 25 de junio del 2021 y además, se reveló el nombre de la segunda parte, «Venom 2: Let There Be Carnage".

Cabe señalar que la cinta tendrá nuevos villanos, entre los que se encuentran Woody Harrelson quien interpretará a Carnage y Naomi Harris quien hará el papel de Shriek.

