Fernando Godoy por sorpresiva salida de Álvaro Rudolphy de Mega: "Está cansado"

El iquiqueño además tuvo palabras de elogio para Rudolphy es "un gran compañero" aseguró.

El viernes 13 de este mes, se reveló que Álvaro Rudolphy dejó el área dramática de Mega tras diferencias en temas económicos de su contrato.

El reconocido actor no habría aceptado que la señal pretendiera bajarle en un 40% su sueldo, por que terminó dejando el canal privado.

Y sobre esta sorpresiva decisión, tomando en cuenta que el artista ha protagonizado varias producciones de la señal como «Pituca sin lucas», «Perdona Nuestros Pecados», «Pobre Gallo», entre otras, se refirió su colega Fernando Godoy.

"Me da mucha tristeza, porque no es una persona que uno quiere tener lejos. Es un gran compañero, un gran ser humano, tremendamente profesional. Es un muy buen actor, me ha enseñado muchas cosas", partió diciendo en «Sigamos de largo».

El iquiqueño comentó sobre lo intenso que fue trabajar en la teleserie que reabrió el área de producciones dramáticas del canal, «Pituca sin lucas».

"(La teleserie se realizó) con un grado emocional bastante importante y nos logramos hacer amigos. Creo que las personas que conocen a Álvaro (saben que) es súper difícil ser su amigo, y yo me considero uno aunque estemos lejanos por lo general", agregó.

Finalmente, el artista sostuvo que no ha conversado con Álvaro pero que sabe que "está cansado". "Yo sé que él está bien y sé también que está cansado. Ha tenido dos teleseries seguidas muy intensas. Creo que se merece un buen descanso ese hombre", concluyó.

PURANOTICIA