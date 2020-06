Fernanda Urrejola sobre su actual relación amorosa: "Nunca estuve en ningún clóset"

La destacada actriz conversó con Jordi Castell, donde se refirió a la relación que mantiene con Francisca Alegría.

La actriz Fernanda Urrejola fue entrevistada por Jordi Castell en el programa que el fotografo transmite vía Instagram llamado «El Aperitivo».

En la oportunidad, la artista dio detalles de su relación junto a Francisca Alegría, quienes se conocieron por amigas en común y asegurando que la conexión fue inmediata.

"Vivimos juntas, nos conocimos acá, muy divertido porque teníamos amigas en común, y nuestras amigas pensaban que nos íbamos a gustar...la conexión fue instantánea, inmediata, le dije: si tú te vienes a vivir a Los Ángeles tenemos que vivir juntas, se dio y estamos muy enamoradas. Esto fue hace dos años ya", detalló.

Además, 'Fer' asegura que con su polola son muy parecidas y que por lo mismo pelean muy poco. "Nos gusta hacer las mismas cosas, no hay choque, peleamos muy poco, hemos peleado dos veces, no hay roce, además las dos tenemos un mundo espiritual bastante rico y nos unimos mucho en eso".

Respecto a las reacciones que tuvo la gente una vez que dio a conocer su nueva relación, la actriz afirma que no quiere "etiquetas" y que jamás estuvo en "un clóset".

"Quiero ser libre, quiero vivir la vida, ir explorando, cuando lo conté hubo ciertas personas que reaccionaron y me dijeron: '¿Ahora qué eres?', yo no quiero etiquetas, me enamoré de una mujer maravillosa, si el día de mañana terminamos y me vuelvo a enamorar de un hombre, qué se yo... en este momento es esto y estoy feliz".

"Nunca estuve en ningún closet, todos mis cercanos sabían, mi familia sabía, mis mejores amigas sabían, y cuando iba a Chile tampoco me escondía, no era un tema, pero la lucha no es por uno, hay tanta gente que está en el clóset pasándolo muy mal", cerró.

PURANOTICIA