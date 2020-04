Fernanda Urrejola presentó a su novia con emotivo mensaje

"Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas", fue parte de lo que dijo la actriz.

"Gracias por elegirme como tu compañera". Con estas palabras, la actriz chilena radicada en Estados Unidos, Fernanda Urrejola, presentó a través de las redes sociales a su nueva pareja, Francisca Alegría.

"Todos los días, con Francisca Alegría estamos haciendo el ejercicio de agradecer por una persona distinta que ha mejorado nuestras vidas. Hoy quiero agradecerte a ti: Gracias por elegirme como tu compañera", escribió la actriz.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Urrejola compartió la alegría que vive actualmente con su nueva relación, con la cual ha debido pasar la cuarentena por la propagación del coronavirus Covid-19.

Francisca Alegría es directora y guionista, teniendo a su haber películas como «La vaca que cantó una canción sobre el futuro» y el cortometraje «And the Whole Sky Fit in the Dead Cow's Eye».

"Gracias por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras. Gracias por darme mis tiempos y espacios. Y por hacer de este "encierro" desafiante y entretenido. Gracias porque juntas enfrentamos nuestros miedos y abrimos nuestros corazones tan honestamente, entendiendo el proceso personal de cada una. Gracias por tus risas y por tus ideas... y por tu amor infinito!", escribió la actriz en una foto de ambas.

Urrejola también dijo que "me recordaste que el amor no responde a ninguna forma, sino que a todas juntas. Gracias por recordarme que nada es imposible y porque me hiciste quebrar todas mis ideas preestablecidas. Gracias porque nunca me había sentido tan libre estando con alguien. Gracias por cambiar mi vida".

