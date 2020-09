Fernanda Urrejola confesó que quiere agrandar la familia junto a su pareja Francisca Alegría

La destacada actriz fue entrevistada por Martín Cárcamo donde reveló que quiere venir a Chile para adoptar.

Fernanda Urrejola fue entrevista por Martín Cárcamo en le programa que el rostro de Canal 13 conduce por Instagram llamado «Almorzando con el rubio».

En la ocasión, la destacada actriz nacional que está radicada en Estados Unidos, confirmó que quiere agrandar la familia junto a su actual pareja, la directora de cine, Francisca Alegría, por lo que tendrían la intención de adoptar en Chile.

Sobre el tema de la maternidad, la ex integrante de «Narcos» expresó que "había dejado de planteármelo, pero yo sueño con ser mamá".

"Entiendo y respeto a quienes están ni ahí con ser madre, no eres más ni menos mujer por ser madre. Pero en mi caso, siempre he querido ser mamá, tengo una afinidad increíble con los niños, y me importan mucho", explicó.

"Quiero ir a Chile, porque me gustaría adoptar, quiero empezar la evaluación para la adopción. Lamentablemente, como persona natural, porque no es legal todavía la adopción homoparental", agregó.

