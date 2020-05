Fernanda Ramírez confesó por qué no le gustó interpretar su papel en «Papá a la deriva»

En la producción grabada en Valparaíso, la actriz interpretó a Camila Quiroz, quien se enamoró del personaje de Simón Pesutic.

Días atrás, Mega reestrenó la teleserie «Papá a la deriva» protagonizada por Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna y que fue originalmente emitida el 2015.

La producción grabada en Valparaíso también contó con la presencia de Fernanda Ramírez, quien interpretó a Camila Quiroz, quien se enamoró del personaje de Simón Pesutic, (Cristóbal), hijo del capitán Bruno Montt (Valenzuela).

Y sobre su presencia en la ficción se refirió Fernanda, confesando que fue uno de los personajes que menos le gustó interpretar.

"Fue mi segunda teleserie en Mega, y la única donde he tenido un papel más protagónico juvenil. Es loco porque es la que menos me gusta personalmente, pero es la que por lejos a la gente más le agrada de las teleseries que he hecho y por la que más me reconocen en la calle", comenzó diciendo al portal del canal.

Luego explicó por qué tiene sentimientos encontrados con el personaje, "la historia era divertida, pero encontraba que el personaje, ciertos matices del guión, no me gustaban nada. Como por ejemplo, y lo voy a decir, filo, esta devoción hacia el personaje de Simón Pesutic de Cristóbal. Que dejó sus estudios y todo por él", precisó.

De todas maneras, la artista aseguró entender que el rol fue creado en un contexto totalmente distinto al de ahora, "igual estamos en un Chile distinto que el de hace cuatro años, son cosas que ahora uno les empieza a poner ojo".

Y en la otra vereda, Fernanda confesó que uno de los trabajos que más disfrutó fue interpretando a Augusta en «Perdona nuestros pecados», ya que pudo mostrar todas sus capacidades como actriz.

