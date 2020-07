Fernanda Fuentes recordó divertida anécdota que vivió con actor porno

La juez de «MasterChef Celebrity» reveló que tuvo un encuentro con Nacho Vidal.

Fernanda Fuentes y Ennio Carota fueron los invitados en el último capítulo del programa «Sigamos de largo» de Canal 13, donde la chef contó una divertida anécdota que vivió con un actor porno.

Todo comenzó luego de que Sergio Lagos le consultara sobre si era mito o realidad que tuvo un encuentro con "galán" de cine para adultos en un restaurant en España.

"Es verdad, fue en un restorán donde yo trabajaba. Era un restorán en Madrid al que iban muchos famosos porque el community manager conocía a muchísima gente y llama a gente para que vaya... y parece que este señor era amigo", comenzó comentando.

La profesional reveló que se trataba de Nacho Vidal. "Lo reconocí y entró a saludarnos a la cocina. Entonces yo, un poco nerviosa por el hombre, le digo 'Hola'. Me mira, me agarra de atrás (tocando su cabeza), me da un beso y me dice '¿chilena o canaria?'".

Ante la consulta del actor, la jurado de «MasterChef Celebrity» le respondió que era chilena, pero vivía en Canarias. Ahí Vidal le comentó: "'Es que yo he hecho muchas películas con chilenas y canarias' ¡Y yo ahí no me quise ni imaginar!... mi esposo (estaba) en la cocina", expresó entre risas, agregando que luego siguió haciendo su trabajo.

