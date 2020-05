Fans de Bad Bunny se indignaron con Spotify tras eliminar hit «Safaera»

El puertorriqueño interpreta esta canción junto a Jowell & Randy y Ñengo Flow.

Los seguidores y fanáticos del puertorriqueño Bad Bunny descargaron toda su molestia contra Spotify luego de que se percataran que una popular canción ya no está disponible en el catálogo de la plataforma streaming.

Se trata de «Safaera», hit que el cantante interpreta junto a Jowell & Randy y Ñengo Flow y que es parte del álbum «YHLQMDLG» lanzado este año.

Tal fue el impacto de la noticia, que el nombre del tema y la aplicación musical se convirtieron en tendencia en la red social Twitter.

A pesar de esto, la empresa no se ha referido al motivo de que la canción no pueda reproducirse y tampoco lo ha hecho el 'Conejo Malo'.

"Intenté poner «Safaera» en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor", dijo bromeando un fanático del cantante en Twitter, uno de los tantos comentarios que ha dejado esta situación.

