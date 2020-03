«Falta amor»: Ricky Martin y Sebastián Yatra anuncian su primera colaboración

Las dos figuras de la música lanzarán la creación este jueves 26 y en todas las plataformas digitales.

Por primera vez, dos figuras de la música latina se juntan para lanzar una canción, se trata de Ricky Martin y Sebastián Yatra, quienes anunciaron por redes sociales la creación.

El puertorriqueño y el colombiaron comunicaron que este jueves 26 lanzarán «Falta amor», una balada romántica de la cual ya lanzaron un adelanto.

Yatra invitó a Martin, y en su Instagram no escondió su felicidad por la colaboración, "Aún no me lo creo Ricky Martin, Falta Amor. Espero que esta canción los pueda acompañar en estos momentos difíciles. A mí me ha acompañado a superar tantas cosas duras. ¡Disponible a partir de este jueves!".

Por su parte el triunfador de Viña 2020 dijo, "que gustazo poder colaborar en esta hermosa canción, hermanito. Muchas cosas buenas en camino. Falta Amor este jueves en todas las plataformas digitales".

MIRA ACÁ EL ADELANTO:

