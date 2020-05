Fallido pulpo al olivo dejó fuera de «MasterChef Celebrity» a Carlos Zárate

El periodista se transformó en el último eliminado del programa culinario de Canal 13

En el último capítulo del programa culinario de Canal 13, «MasterChef Celebrity», se vivió una nueva jornada de eliminación entre seis participantes.

En el balcón de los "salvados" ya se encontraba Ignacia Allamand, quien asignó las preparaciones para sus compañeros las que se debían cocinar con distintos aceites, como salmón, pulpo al olivo, salteados y postres.

En esta prueba resultó victoriosa Rocío Marengo, tras recibir positivas críticas de los jueces, por lo que en la prueba final, los cinco restantes participantes se la tuvieron que jugar con la preparación de comida árabe.

Álvaro Reyes, conocido popularmente como 'Nacho Pop' y César Campos también estuvieron entre los mejores platos, pero en la otra vereda fueron Betsy Camino, Carlos Zárate y Natalia Duco los que recibieron más críticas.

Finalmente fue el periodista del ex canal católico quien se transformó en el nuevo eliminado, tras condimentar de mala manera el pulpo al olivo que preparó. De igual forma se despidió asegurando que cumplió un sueño.

"Este es el sueño del pibe, llegar a una cocina que tiene todo", dijo para luego agregar que intentará seguir ligado a la cocina.

"Hay momentos en la vida en que uno no da más y hoy fue ese día. Me voy feliz, aprendí, sufrí, peleé, lloré, luché. Aprendí a conocer gente que estaba tan lejos de mi mundo que yo ni me la imaginaba, vi actos de generosidad con mi persona que no me imaginé. Yo los convoco a una cosa. Quien sea de ustedes que gane, que gane con 'fair play', que gane con hermandad, que gane porque lo tiene en el alma. Les dejo mi corazón enorme, me voy feliz, orgulloso y les agradezco a todos", manifestó el profesional.

