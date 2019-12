Fabián Estay aclaró rumores sobre supuesta relación con Iván Zamorano

El ex mediocampista de la Roja confesó que al comienzo se preocupó siempre de desmentir los rumores, pero dijo que ahora se lo toma con más humor.

¿Iván Zamorano y Fabián Estay fueron pareja? Esta incógnita que por años ha rondado en el mundo de la televisión fue la que abordó el ex mediocampista de la selección chilena, quien compartió con el delantero tanto en la Roja como en el América de México, donde ambos fueron campeones de la liza azteca.

En entrevista con el diario Las Últimas Noticias, Estay explicó que "en un canal dieron a entender que la causa era que Iván era gay y que había tenido como parejas a Emilio Amavisca y a mí. Eso, claro... nunca fue verdad".

De igual forma, el ex mediocampista comentó que "es algo que siempre le critiqué a Iván. Como él quedó en estado de silencio tras cancelar un matrimonio (con María Eugenia Larraín), no atinó a desmentir".

"Yo llamé al canal, pero, claro... no fue noticia", aclaró el 'Fabi', quien hoy se desempeña como comentarista de televisión en México.

Si bien, en primera instancia, Estay se abocó a desmentir todos los rumores, el ex futbolista aseguró que "a estas alturas me da risa. De hecho, le he sacado cierta ventaja económica".

"Me invitaron a «Vértigo», donde me agarró pa'l leseo Yerko Puchento, y a «Primer Plano» y cobré harto por hablar del tema. A mí me da lo mismo, no como a Iván", agregó el formado en Universidad Católica.

Por último, el ex seleccionado confesó que 'Bam-Bam' "siempre me dice que no vaya a los programas, pero yo siempre le digo: 'compadre, no se preocupe. Diré que si fuera gay, me fijaría en alguien más bonito, jajajá".

