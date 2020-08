Ex polola de Nano Calderón tras agresión: “Se pueden imaginar cómo es de abusivo"

Josefa Condell, a través de historias de Instagram, pidió que no lo vinculen más con el ahora prófugo de la justicia.

Hernán 'Nano' Calderón continúa siendo buscado por la policía, luego de que fuera denunciado por su padre tras haberlo agredido con un arma blanca.

Algunos de los detalles de la agresión que se conocieron este jueves, se incluye que el joven habría ocupado una pistola, con la que disparó contra una pared, luego de poner el arma contra el pecho de el abogado.

Cabe recordar que este miércoles allanaron su departamento donde se encontró un arma, municiones y drogas.

Y como no se sabe casi nada de Nano, muchos han tratado de buscar información con los cercanos del joven, como sucedió con su ex.

Josefa Condell a través de una historia en Instagram pidió que "por favor dejen de vincularme con alguien así (no podemos ser tan distintos en todo sentido)".

"Me costó muchísimo salir de ahí (y menos mal lo hice) porque bueno, se pueden imaginar cómo es de abusivo", agregó.

"Mi única opinión: Ese tipo de persona no tengan más libertad y así vivimos todos tranquilos", cerró.

En otra historia, la joven aseguró que "realmente me da miedo y dolor de guata la hueá, pero bueno, menos mal ya no tengo nada que ver ahí".

Para luego cerrar diciendo que, "actualmente estoy feliz con lo que he construido y con el ambiente y personas que me rodean... Mi vida dio un giro total luego de salir de ahí. Ahora me siento realmente feliz y plena".

Según expuso el programa «Hola Chile» de La Red, Josefa Condell y Nano Calderón estuvieron juntos por cerca de cinco años.

