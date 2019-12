Ex participante de «MasterChef» sufre violento accidente de tránsito en Santiago

Se trata de Jeffry Bastías, participante de la última edición del programa de cocina, quien colisionó con un vehículo que frenó de bruces, y luego fue impactado por detrás por otro vehículo.

Jeffry Bastías, uno de los participantes de la última edición de «Masterchef», sufrió un violento accidente de tránsito en la región Metropolitana, por lo que debió ser ingresado de urgencia al hospital Barros Luco.

Según relató Karen Saavedra, también concursante y amiga del cocinero amateur, mientras conducía su automóvil, en compañia de su hermana, un conductor frenó de imprevisto en la autopista, colisionando con el vehículo de Bastías.

Lo peor vino después, ya que por detrás los impactó otro vehículo, situación que lo dejó con lesiones de diversa consideración.

A través de redes sociales, Saavedra indicó que "este video no es para contarles la copucha del accidente, es porque necesito que lo ayudemos. Los que puedan, los que le tengan algo de cariño".

Además, dijo que Jeffry quedó "mental y emocionalmente súper mal" y que "físicamente la sacó muy barata".

"Está un poco machucado y con el pie derecho mal, pero al menos están con nosotros", agregó.

Por último, la concursante de «Masterchef» dijo que "por favor, si alguien lo puede ayudar (...) No suelo pedir, no tengo por qué hacerlo, pero si no es una cosa grave no lo haría. Ayúdenlo, porfa".

VIDEO DE KAREN SAAVEDRA:

PURANOTICIA