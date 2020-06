Ex integrante de «Calle 7» confesó que contrajo Covid-19 y dengue en Bolivia

Felipe Camus hace un par de años que se radicó en el vecino país donde conduce la versión local del programa juvenil.

Felipe Camus fue entrevistado por Nataly Chilet en su programa de Instagram Live «Al Otro Lado» donde se refirió a su vida en Bolivia.

El ex integrante de «Calle 7» se radicó en Santa Cruz hace tres años, para asumir la conducción de la versión boliviana del programa juvenil.

Pero también ha pasado momentos complicados con su salud, ya que reveló que se contagió de Covid-19 y además de dengue.

"Tuve un dolor de cabeza tremendo que no me dejaba dormir. Tenía mucha fiebre, llamé al doctor y vinieron para mi casa, me tomaron la temperatura y tenía cuarenta grados. Al otro día me hice el examen del dengue y salí positivo. Al otro día llamé al canal y me enviaron a hacerme el examen del Covid-19 y también salí positivo", comenzó su relato el comunicador.

Al estar sólo en su hogar optó por recurrir a "remedios caseros" para combatir las enfermedades, algo que lo ayudó. "Calentaba agua y le echaba sal. Hacía gárgaras para que la bacteria no bajara a los pulmones y lo hacía tres veces al día para que no llegara a los pulmones", precisó.

"Un día no podía respirar y fue a la clínica, me hicieron una radiografía y gracias a Dios mis pulmones estaban sanitos", agregó.

Afortunadamente, el joven pudo recuperarse de ambas enfermedades, pero sigue en cuarentena preventiva.

"Perdí un poquito el olfato y un día tampoco podía respirar. Por suerte me hice los exámenes y no tuve problema alguno", cerró.

