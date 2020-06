Ex conductor de «Sabingo» participará en el capítulo de estreno de «La divina comida»

Juan José Gurruchaga será uno de los cuatro participantes del exitoso programa de Chilevisión.

El sábado pasado, Chilevisión estrenó un nuevo capítulo de «La divina comida», tras repetir episodios pasados y que contó con la presencia de Francisca Ayala, Alejandro Arriagada, Pauline Kantor y Paulo Iglesias.

Y este sábado 13 de junio, el espacio nuevamente tendrá un capítulo de estreno con diversos invitados que buscarán consagrarse como el mejor anfitrión.

Los invitados serán el ex modelo Hotuiti Teao, la modelo Sabrina Sosa, la ex chica reality Paula Bolatti y el actor, ex integrante de la teleserie juvenil de TVN, «16», Juan José Gurruchaga.

Cabe señalar que el artista ha participado en otras producciones como «Los Treinta», «Versus», «Floribella», «Dueños del paraíso» y «Wena Profe».

Además, Juan José ha conducido diversos programas de televisión como «Pasiones», «Los Improvisadores», «Quiero mi fiesta», «Así Somos» y «Sabingo», entre otros.

PURANOTICIA