Ex chica «Mekano» preocupa a sus seguidores por el estado de salud de su hija

Nicole Pérez, la ex integrante de «Yingo», ha compartido algunas imágenes de la clínica donde se encuentra internada su hija de 15 años.

El año pasado, Nicole Pérez hizo pública la condición de salud de su hija Isidora, quien fue diagnosticada de alopecia, una compleja condición que causa la caída del cabello.

"Es una enfermedad que no tiene cura, es una condición que tú tienes que aprender a vivir con ella", declaró en ese entonces, aclarando que no estaba en un tratamiento, sino que estaba concentrada en trabajar la aceptación.

No obstante, los seguidores de Pérez se preocuparon por Isadora esta semana, luego de una serie de emotivas publicaciones que realizó desde una clínica la exrostro de TV.



A través de sus historias de Instagram, la ex integrante de «Mekano» escribíó: "No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te amo princesa", decía su primer mensaje.

Posteriormente agregó otra imagen con el siguiente post: "A tu lado estaré y no me moveré", sin explicar por qué la menor está internada. No obstante, en el Instagram de su hija figura una imagen donde indica que está en la UTI.

PURANOTICIA