Ex baterista de la Sonora Palacios denunció abuso sexual por parte de ex compañeros

Ante la denuncia de María de los Ángeles Ibarra, la reconocida banda nacional anunció acciones legales.

María de los Ángeles Ibarra, ex baterista de la Sonora Palacios, realizó una denuncia por abusos de parte de sus excompañeros de banda, ocurridos entre entre 2014 y 2016.

Uno de los acusados es Mario Zúñiga, actual mánager de la banda, la mujer aseguró en redes sociales que, "se ofreció a llevarme a mi casa después de una pega. Al llegar, nos quedamos un rato conversando y cuando me acerqué para darle un beso despedida, este personaje me corrió la cara y me metió la lengua hasta la garganta".

Este hecho fue informado a Marty Palacios Moraga, director de la orquesta, quien no tomó medidas. "Dijo rechazar absolutamente la actitud del mánager, que lo desvincularía de la Sonora, pero que necesitaba tiempo para encontrar un reemplazo", indicó Ibarra.

"Dos años después, cuando me fui, el mánager seguía ahí. Todo el tiempo que denuncié el hecho me daban respuestas dilatorias como 'dame tiempo, si la gente se entera nos perjudica a todos, incluyéndote a ti'", anadió la percusionitas.

Otro de los acusados es Marvyn Palacios Gamboa, hijo de hijo de Marty Palacio Moraga, de quien Ibarra denunció que la acosó durante una gira, específicamente en la habitación de un hotel.

"Empieza a acercarse tratando de darme besos en el cuello, a lo que yo me negaba. 'Yapo si a más de 200 km no vale', me decía justificándose porque él tenía pareja. Insistió tanto que tuve que sacármelo de encima", aseguró.

Sobre el hecho de compartir las denuncias, la artista reconoció en entrevista con CNN Chile que ha sido positivo. "Ha sido bastante liberador, porque algunos me dicen tú estuviste en la Sonora Palacios y piensan que les voy a contar historias felices de eso, pero se sorprenden cuando les digo que lo pasé mal y que tuve que ir a terapia", contó a CNN Chile.

"No todos son así, pero está muy validado y hay chipe libre para hacer lo que quieran, para faltarle el respeto a las mujeres como quieran", agregó Ibarra.

Cabe señalar que María de los Ángeles el 2017 ya había compartido en redes sociales un relato similar sobre su historia de abuso en la reconocida banda nacional.

Ante estas acusaciones, la Sonora Palacios interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, según consigna BioBioChile.

Además, anunciaron que sumarán una querella por injurias y calumnias contra Ibarra. "Incitamos a la denunciante a canalizar las denuncias por las vías que corresponden. Actualmente la banda cuenta con integrantes mujeres y jamás han existido quejas por posibles situaciones de acoso", expresó la abogada de la banda, Jacqueline Brown.

