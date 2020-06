Ex bailarina de «Rojo» enternece las redes con imágenes de su avanzado embarazo

Paulina López quien hizo público en enero de este año que está esperando a su segundo hijo ya tiene 36 semanas de gestación.

La ex participante de «Rojo», Paulina López, ganadora de la tercera generación del espacio anunció en enero de este año que se convertirá en madre por segunda vez.

Y en las últimas horas hizo una actualización de su estado a través de su cuenta de Instagram, indicando que ya tiene 36 semanas de gestación y publicando una serie de imágenes donde muestra su abultada pancita.

"Queda tan poquito Alonso, ya 36 semanas. Debo confesar que estas últimas semanas no me he sentido muy bien, mi hijo se puso en una posición no muy cómoda para mí", escribió la coreógrafa que dará a luz un varón el que se llamará Alonso.

Sobre la posición que adoptó su hijo comentó que, "me está aplastando la costilla, es un dolor muy raro, ardor, no puedes respirar, ¿le ha pasado a alguien? Mucha paciencia y ya queda menos. Besitos a todas las mamás que están como yo", cerró la bailarina que hace algunos días comunicó que su abuela falleció debido al Covid-19.

