“¡Estoy mal!”: Américo revela duro momento familiar en plena pandemia

El intérprete nacional trás más de 20 años de relación se separó y sufre por no poder ver a sus hijos.

Américo reveló que atraviesa por un difícil momento familiar tras separarse de su esposa en plena pandemia.

El cantante aseguró en conversación con Meganoticias que "está mal". "Uno ha ido absorbiendo todo lo que esta pandemia trae en lo personal, con los golpes que conlleva", partió diciendo.

Sobre sus días en cuarentena, el intérprete de «Traicionera» contó que "en primera instancia fue tremendamente familiar, con muchas preguntas, con cosas por explorar, pensando que iba a ser corto".

No obstante, manifestó que "en lo personal lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusion y esperanza".

Luego realizó una dura confesión. "Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos... a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó".

Bajo ese contexto, el artista indicó que "me encuentro ahora en otro foco, reconstruyéndome personalmente y no sé cómo vaya a ser mi futuro (...) He dejado de ser protagónicamente un ser importante en mi casa, eso golpeó", agregó.

Cabe mencionar que Américo será parte de «Fondéate» una fonda virtual para Fiestas Patrias donde participarán otros 30 artistas.

"Lo virtual nunca va a reemplazar lo humano, que es la gente, el público, su aplauso es insustituible, pero nos adaptamos para celebrar", cerró.

Cabe recordar que Américo está casado con la que fue su novia por años, María Teresa Ordenes, y tienen dos hijos: Dominga (8 años) y Matheo (1 año). La pareja contrajo matrimonio en una mediática ceremonia religiosa en diciembre de 2013, después de 15 años de relación.

Luego de un frustrado proyecto de vida en Miami, la pareja regresó a Chile para retomar su vida y, lamentablemente, hoy enfrenta una crisis.



