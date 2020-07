"Estoy en llamas": Isidora Urrejola sacó aplausos con su nuevo corte de cabello

La actriz nacional compartió imágenes de su nuevo y radical look en su cuenta de Instagram.

La actriz Isidora Urrejola se ha caracterizado por probar nuevos estilos, a principios de enero de este año, sorprendió a sus fanáticos mostrando un cabello corto que tiñó con un color rosa cuarzo.

Y durante las últimas horas, la hermana de Fernanda presentó su nuevo look por el que apostó para este invierno y en plena cuarentena por el Covid-19.

La artista se hizo un nuevo y radical corte, en el que optó por hacerse un flequillo o chasquilla bastante corta.

"Estoy en llamas con mi corte de pelo. Tengo él mejor partner que siempre me incentiva a cambiar, a crecer, a no tener miedo! Gracias por los años de stylo, amor y amistad», escribió junto a la imagen.

En cosa de segundos, la postal se llenó de comentarios positivos donde sus seguidores aplaudieron su nueva apariencia.

"Guapa bella", "Bella, súper bien el look", "Te luce, de 10!", "Guapaaaaa", "Me encanta, te queda bellisimo", "Que linda te vez, me encantó el look", fueron algunos de los casi 220 comentarios que recibió Isidora.

PURANOTICIA